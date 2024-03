Cabo Verde. 50 anos do 25 de Abril serão comemorados

Esta segunda-feira, o Governo cabo-verdiano apresentou o programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da libertação dos presos políticos do Tarrafal.

“Fazemo-lo também com esta ideia: Tarrafal nunca mais. A frase que ecoou pelo período revolucionário do 25 de Abril, em contraste com o que disseram, tristemente, alguns candidatos nas legislativas (como o líder do ADN) em Portugal”, afirmou o ministro da Cultura de Cabo Verde.

Abraão Vicente sublinhou que “o Tarrafal não pode ser nomeado em nenhuma nova tentativa de trazer o fascismo, o totalitarismo, quer para Portugal, quer para outro território”.

“E cabe-nos a nós, com estas celebrações, encerrar definitivamente qualquer devaneio público, de qualquer político”, acrescentou, declarando que este é agora um espaço de “memória” e “reflexão”.