Presidente recusa comentar declarações de Ventura sobre participação do Chega no Governo

Marcelo Rebelo de Sousa recusa comentar as declarações do líder do Chega, que garantiu, esta segunda-feira, que o Presidente da República tinha desmentido “cabalmente” que tinha intenção de impedir um Governo com participação do Chega.

"Como tem repetidamente afirmado o Presidente da República não comenta declarações de partidos políticos nem notícias de jornais”, lê-se numa brevíssima nota no site da Presidência da República.

Recorde-se que as declarações de André Ventura foram feitas após o encontro que teve com o chefe de Estado, no Palácio de Belém.

"Posso dizer-vos que o senhor presidente da República desmentiu cabalmente e categoricamente que tivesse manifestado qualquer intenção de impedir que o Chega fizesse parte integrante ou liderante, ou de qualquer outra forma, do Governo da República", disse André Ventura, em declarações após o encontro com Marcelo, que terá dito: "Não faria nenhum sentido. Quem escolhe é o povo".