Casal de turistas desaparecido está desaparecido desde sábado na Madeira

As autoridades estão a investigar o desaparecimento, no sábado, de um casal de turistas franceses na costa norte da ilha da Madeira, estando a ser realizadas buscas por terra e mar desde que o alerta foi dado.

"Não temos uma pista concreta que nos indique por onde passaram os turistas", explicou à agência Lusa fonte do Comando Regional da PSP da Madeira, que coordena a operação, na qual estão envolvidas também a Polícia Judiciária, a GNR e a Autoridade Marítima.

Os turistas, um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos, foram vistos pela última vez na zona do sítio do Calhau, no concelho de São Vicente, onde estavam hospedados. Foram dar uma volta, enquanto a filha quis ficar a descansar no alojamento. Deu o alerta quando estranhou a demora no regresso dos pais.

A polícia refere, à agência Lusa, que uma testemunha no local indicou ter visto o casal a caminhar na direção do Porto Moniz, concelho contíguo a São Vicente, na costa norte.