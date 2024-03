Boa Morte vai treinar a seleção da Guiné-Bissau

O ex-jogador internacional e atual treinador-adjunto do Fulham está em Marrocos para orientar a seleção guineense em dois jogos amigáveis com o Sudão. Aos 46 anos, é a primeira vez que assume o comando de uma seleção. Depois de concluída a primeira experiência como selecionador, Luís Boa Morte regressa a Londres para terminar a época na Premier League. O Fulham treinado por Marco Silva ocupa presentemente o 12.º lugar, venceu na última jornada o Tottenham (3-0), mas já foi eliminado da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga.

Logo que termine o campeonato inglês, Boa Morte assume por inteiro o comando da seleção da Guiné-Bissau, e tem muito trabalho pela frente. A seleção africana perdeu os últimos quatro jogos, um amigável e três a contar para a CAN, sofreu 13 golos e marcou apenas quatro. Em junho, tem dois importantes desafios contra o Egipto e a Etiópia a contar para a qualificação da zona africana com vista ao Campeonato do Mundo de 2026, a disputar nos EUA, Canadá e México.