Iniciativa Liberal: hora de prestar contas

As atenções estavam viradas para a Iniciativa Liberal (IL), que era vista como um parceiro natural da AD, mas se havia dúvidas em relação a uma eventual coligação, as incertezas foram entretanto esclarecidas, com o partido a admitir que prefere ficar fora do Governo, optando por avaliar medida a medida no Parlamento, apesar de Rui Rocha ter referido na noite eleitoral que «não será pela IL que não haverá uma solução estável de governação», referindo ainda que o partido seria responsável nos cenários que se venham a colocar, ressalvando que de fora ficaria um acordo com o Chega.

Também na campanha eleitoral chegou a referir que um governo minoritário da AD com a participação dos liberais é um «cenário previsto, admissível e desejável», mas agora prefere manter a autonomia das duas forças políticas. E, se há vários pontos que unem os dois partidos, ao ponto de Rui Rocha ter apresentado um documento com ‘10 desafios ao PSD’, em que é fácil haver um entendimento, nomeadamente em matéria fiscal, há outros em que é preciso limar, como é o caso da saúde, e um que os divide a sério: a Caixa Geral de Depósitos.

Em matéria de saúde, o entendimento será fácil, uma vez que a solução poderá passar pelas parcerias público-privadas. O PSD defende que a base é o Serviço Nacional de Saúde, onde devem ser assegurados os cuidados às pessoas que necessitam e, no caso de falha, já que a oferta não é ilimitada, terá de haver um recurso ao setor social e à iniciativa privada. Já a IL defende um sistema onde haja liberdade de escolha, entre público e privado.

O grande tema de discórdia é, sem dúvida, o futuro da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Para Rui Rocha, o caminho a seguir é a privatização, defendendo que «não podemos ter um banco sujeito à intromissão política, é melhor poupar o país a essa situação». Um cenário afastado pelo líder do PSD, que vê o banco público como uma «válvula de segurança» para eventuais crises. «Temos necessidade de um banco público, é reduto de salvaguarda, uma válvula de segurança que garante que os depósitos têm cobertura, e, em segundo lugar, numa situação que perturbe quem tem capital social de dar crédito à economia, que essa garantia seja a CGD», chegou a afirmar Luís Montenegro.

É certo que a IL, ao contrário do que previa, teria de ter tido mais força para conseguir negociar com o PSD as reformas que tem vindo a defender como sendo necessárias. A sua vitória, bem longe dos objetivos estabelecidos pelo líder da Iniciativa Liberal, que prometia crescer mais de 50% a partir dos oito deputados atuais, teve um sabor agridoce.

O partido liderado por Rui Rocha manteve o atual número de deputados, apesar de ter aumentado o número de votos face às anteriores eleições (conquistou mais de 312 mil votos, acima dos 266 mil registados em 2022). Não conseguiu eleger o quatro deputado em Lisboa, mas conquistou Aveiro, o que deu para compensar.

O Nascer do SOL sabe que este resultado vai ser avaliado na próxima reunião do conselho nacional – marcado para dia 24 deste mês em Coimbra. Outro tema em cima da mesa serão as eleições europeias, que se disputam já em junho.

‘Na linha da frente’ do combate

Quem já se colocou na ‘linha da frente’ do combate à direita foi a CDU, também o primeiro partido a reconhecer a derrota, apesar de Paulo Raimundo ter afirmado uns dias antes que iria ser a «surpresa da noite eleitoral». Ainda assim, prometeu não baixar os braços. As sondagens já apontavam para uma queda da CDU e o resultado acabou por confirmar as previsões. Perdeu um bastião historicamente comunista que é Beja – já nas últimas eleições tinha perdido uma série deles -, viu os seus votos caírem e escaparem pelas mãos dois deputados. O estreante Paulo Raimundo conseguiu pouco mais de 202 mil votos e assegurou apenas quatro deputados.

O novo secretário-geral do PCP viu-se obrigado a admitir que o resultado era «negativo», mas rapidamente apontou baterias para as causas desta queda: «hostilidade e uma prolongada falsificação» dos seus posicionamentos. Mesmo sem referir a guerra na Ucrânia, o líder comunista acusou a opinião pública de ter ficado a discutir «durante meses, uma posição que o PCP nunca teve sobre esta ou aquela matéria».

O secretário-geral do PCP já anunciou a apresentação de uma moção de censura ao Governo PSD/CDS-PP na Assembleia da República, após os resultados das eleições europeias, que considerou terem sido «uma censura do povo» ao Executivo.

Segundo o líder comunista, «a mais baixa votação de sempre destes partidos (PSD e CDS-PP) foi uma clara censura do povo português», não deixando, na sua opinião, qualquer «mão protetora de Cavaco Silva, por maior que seja a sua cumplicidade», uma «outra decisão que não a convocação de eleições antecipadas».