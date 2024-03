Kate Middleton e William irão falar “quando acharem que estão prontos”, diz fonte próxima

Kate Middleton irá esclarecer todos os rumores sobre o seu estado de saúde e sobre o porquê de não ser vista há semanas.

“Eles vão querer ser claros, mas só farão quando acharem que estão prontos. Não estão com pressa. Foram sempre transparentes com as pessoas”, disse fonte próxima de Middleton e do Príncipe William, em declarações ao jornal britânico The Times.

Já sobre a recente polémica da fotografia manipulada do Dia da Mãe, a mesma fonte argumenta: “Eles queriam trazer um pouco de alegria e agradecer às pessoas pela preocupação. A princesa de Gales sabia que todos iriam analisar a imagem, por isso retocou-a para torná-la ainda melhor”.

Kate Middleton foi operada em janeiro e pouco ou nada de soube sobre a operação e raramente foi vista. Por isso, várias teorias da conspiração começaram a ser disseminadas nas redes sociais, como uma possibilidade de uma crise amorosa entre o casal. A mesma fonte, sobre isso, aponta que o casal ficou “chocado”.