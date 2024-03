Celine Dion assinalou Dia Internacional de Síndrome da Pessoa Rígida

Celine Dion deixou uma palavra de esperança a todas as pessoas que sofrem, assim como ela, de Síndrome da Pessoa rígida, no dia internacional dedicado à doença.

“Como muitos de vós sabem, no outono de 2022, foi-me diagnosticada a Síndrome da Pessoa Rígida. Tentar superar esta doença autoimune tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas continuo determinada a um dia voltar ao palco e a viver uma vida tão normal quanto possível”, começa por dizer a cantora, através do Instagram, numa foto em que aparece com os seus filhos.

“Estou profundamente grata pelo amor e apoio dos meus filhos, da minha família, da minha equipa e de todos vós! Quero enviar o meu encorajamento e apoio a todos aqueles que, em todo o mundo, foram afectados pela SPS (sigla em inglês). Quero que saibam que são capazes! Nós conseguimos!”, disse ainda.