PSP detém condenado com mandado de captura

A PSP deteve no domingo à noite em Algés, concelho de Oeiras, um homem com mandado de captura, condenado a seis anos e nove meses de prisão.

O homem, de 41 anos, tinha sido condenado por crimes cometidos em 2022, “designadamente rapto, furto qualificado e abuso sexual de pessoa incapaz, que resultaram, em cúmulo, numa pena de prisão de seis anos e nove meses”, anunciou esta segunda-feira a PSP em comunicado.

A polícia detetou o suspeito na zona de Algés, integrado num grupo de pessoas, continuou.

“Foi então desencadeada uma ação operacional que permitiu assegurar uma abordagem em segurança, sujeitando os presentes às competentes medidas de polícia, permitindo, em paralelo, surpreender e deter o suspeito”, acrescenta a nota.

O homem foi levado para o estabelecimento prisional de Caxias para cumprir a pena a que foi condenado.

No comunicado, a PSP lembrou ter sido criado recentemente o Núcleo de Procurados e Desaparecidos, uma unidade para “localizar condenados por penas mais graves e que tenham consigo manter-se, até agora, fora do radar do sistema policial”.