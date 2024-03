I Liga. Goleada mantém Sporting na liderança

O Sporting manteve este domingo a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Boavista, por 6-1. O sueco Viktor Gyökeres conseguiu um ‘hat-trick’ no jogo da 26.ª jornada

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Makouta ainda deu vantagem aos boavisteiros, aos três minutos. Mas o os leões deram a volta com os três golos de Gyökeres (45, 68 e 79), o último de grande penalidade,um bis de Paulinho (54 e 90+5) bisou e o tento de Nuno Santos (88).

O Sporting, com um jogo em atraso, mantém-se no primeiro lugar, com 65 pontos, mais um do que o Benfica. O Boavista é o 10.º posicionado, com 28.

Meia hora antes de Sporting e Boavista entrarem em campo o Benfica vencia em casa do Casa Pia, por 1-0. Em Rio Maior, casa emprestada dos ‘gansos’, o brasileiro Arthur Cabral marcou, aos 74 minutos, o golo do triunfo do Benfica.

Os encarnados regressaram aos triunfos fora de casa no campeonato, após dois jogos sem vencer.

O Benfica tem mais seis pontos que o FC Porto, terceiro classificado, com 58 pontos, enquanto o Casa Pia é 11.º, com 27.

No final do encontro, o treinador do Benfica considerou que depois de ter sido crítico numa entrevista “era impossível” o turco Kokçu estar na equipa.

“Claro que depois daquela entrevista era impossível [Kokçu] estar na equipa. Já li as suas declarações e vou ter oportunidade de falar com ele depois da paragem para as seleções”, garantiu Roger Schmidt.

Kokçu deu recentemente uma entrevista ao jornal De telegraaf, dos Países Baixos, em que afirmou que o clube não lhe dá a devida importância e criticou o treinador por lhe dar diversas tarefas diferentes em campo.

Na entrevista, a contratação mais cara de sempre do Benfica, mostrou a sua insatisfação, afirmando que ingressar nos ‘encarnados’ foi uma “escolha consciente” e que tinha a “ideia” de que era “o melhor passo na carreira”.

Roger Schmidt revelou ter ficado “extremamente surpreendido”, reiterando que o médio é “um excelente jogador, uma excelente pessoa” e considerando “não saber o que aconteceu para ele dar essa entrevista”.

“Tem jogado bastantes jogos pelo Benfica, tem marcado alguns golos e feito várias assistências. Neste momento, não consigo entender a entrevista”, disse o técnico encarnado.

“Claro que não foi boa para a equipa, não foi boa para o Benfica, mas também não foi boa para ele. Colocou-se numa situação difícil. Mas é um jogador importante para nós e vou falar com ele”, afiançou o treinador alemão.