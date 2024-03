Capacidade de ajuda da Cáritas aos migrantes no limite

A atual situação dos migrantes que chegam a Portugal está a preocupar a Cáritas, que se começa a confrontar com falta de capacidade humana e material para ajudar esta população. A organização insta o Estado a cumprir a sua parte.

“A atual situação do apoio a migrantes em Portugal e a forma como está a ser feito o acompanhamento a quem chega ao nosso país levanta preocupações à rede Cáritasl”, afirma a organização em comunicado.

A preocupação foi transmitida este domingo após uma uma reunião do Conselho Geral da Cáritas Portuguesa na Diocese do Algarve.

A Cáritas afirma que “tem vindo a desempenhar todo um trabalho, para o qual carece de recursos humanos, financeiros e/ou materiais”. A organização da sociedade civil sublinha ter no centro da sua missão “a pessoa e as suas necessidades” e manifesta-se disponível para continuar a colaborar.

No entanto, alerta o comunicado, a Cáritas “está neste momento a atingir o limite da sua capacidade” e relembra “às entidades públicas do Estado, as suas especiais responsabilidades na resposta eficaz às necessidades dos migrantes”.

“Tendo a Cáritas um papel supletivo, não poderá continuar a substituir-se às competências do Estado. É urgente que se conheça a estratégia e os recursos para garantir uma resposta a estas pessoas e famílias respeitando a sua liberdade de partir ou de ficar”, avisa a organização, citada pela agência Lusa.

O Conselho Geral da Cáritas considerou ainda que, apesar de a informação acerca do “bom estado da saúde da economia” descansar muita gente, esta realidade “não corresponde à situação de muitas pessoas”.

O comunicado lembra que é necessário o “desenvolvimento da sociedade seja abrangente a toda população”, uma vez que “caso contrário, edifica-se uma sociedade não justa e perigosa para todos”