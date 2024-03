CDS-PP realiza em Viseu o 31º congresso nos dias 20 e 21 de abril

O 31º congresso do CDS-PP irá realizar-se, nos dias 20 e 21 de abri, em Viseu. Esta reunião magna do partido centrista pretende eleger os novos órgãos internos do partido.

Numa nota de imprensa, divulgada este sábado, o partido que voltou a ter representação parlamentar, informa que a data e o local foram aprovados, por unanimidade, pela Comissão Organizadora do Congresso (COC).

O atual presidente do CDS-PP, Nuno Melo, informou que será recandidato a cargo, nesta reunião magna, e indicou também que irá deixar o Parlamento Europeu, no “início de abril”, para assumir o mandato de deputado à Assembleia da República.

Os centristas concorreram às eleições de 10 de março, na Aliança Democrática (AD), uma coligação com o PSD e o PPM, tendo consigo eleger dois deputados: Nuno Melo pelo Porto e Paulo Núncio pelo círculo eleitoral de Lisboa.

O CDS-PP irá ter representação parlamentar, na próxima legislatura, depois de, em 2022, não terem conseguido eleger qualquer deputado. Na última legislatura, foi a primeira vez na democracia que os centristas não tiveram qualquer deputado no parlamento.

A última reunião magna do partido, de cariz eletivo, realizou-se em abril de 2022, altura em que Nuno Melo assumiu a liderança do CDS-PP depois de a sua Comissão Política Nacional ter obtido 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º congresso.