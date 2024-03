A 'obra' de Jesus colocou os sauditas no Guinness

Sem surpresas, o Al Hilal venceu (2-0) o Al Ittihad na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática. Clube entrou para o Guinness Book com 28 vitórias consecutivas em três competições (campeonato saudita, Liga dos Campeões asiática e Kings Cup), batendo o recorde dos galeses do News Saints obtido em 2016/17.

Jorge Jesus e o médio Rúben Neves foram decisivos para este recorde, com o treinador empenhado em prolongar esse feito. «Quanto maior for a série de vitórias, mais perto ficamos do objetivo de conquistar troféus», disse.