Sismo de magnitude 2.1 sentido em Évora

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no concelho de Évora, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo, "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora", acrescentou o IPMA, em comunicado.

O epicentro localizou-se a cerca de 12 quilómetros a Sul-Sudoeste de Évora e o sismo foi registado, às 14h52, nas estações da Rede Sísmica do Continente.