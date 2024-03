Rugby. Portugal joga para o título

A seleção nacional de râguebi defronta no domingo (20h00, Sport TV5) a Geórgia na final do Europe Championship, uma das competições de maior prestígio nos quadros da Rugby Europe.

Portugal marca presença pela segunda vez consecutiva no jogo decisivo à procura da primeira grande vitória internacional.

Os Lobos começaram mal ao perder na Bélgica, mas depois esmagaram a Polónia e a Roménia, com direito a ponto bónus, antes de derrotarem a Espanha na meia-final.

Na final do ano passado, os georgianos venceram (38-11), mas no Mundial de 2023 registou-se um empate (18-18), com Portugal a falhar uma penalidade nos últimos segundos de jogo que dava o triunfo.