O Programa do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) foi aprovado, esta sexta-feira, na Assembleia Legislativa Regional.

O documento contou com os votos favoráveis dos partidos do Executivo, com as abstenções do Chega, PAN e IL, e o voto contra do PS e BE.

Deste modo, continuidade do atual Governo regional fica assegurada.