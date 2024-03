Futebol. Roberto Martinez divulga convocatória para jogos particulares

O Selecionador Nacional de Futebol, Roberto Martinez anunciou, esta sexta-feira, os convocados para os jogos particulares com a Suécia e a Eslovénia. Esta foi a última convocatória do técnico espanhol antes do Euro2024.

Roberto Martinez, numa conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras anunciou os seguintes convocados.

Guarda redes: Diogo Costa (FC Porto); José Sá (Wolverhampton Wanderers FC); Rui Patrício (AS Roma).

Defesas: João Cancelo (FC Barcelona); Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC); João Mário (FC Porto); Diogo Dalot (Manchester United); Raphael Guerreiro (FC Bayern Munich); Nuno Mendes (PSG); Diogo Leite (Union Berlim); Pepe (FC Porto); Rúben Dias (Manchester City); António Silva (Sporting CP); Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers FC); Danilo Pereira (PSG).

Médios: João Palhinha (Fulham FC); Rúben Neves (Al-Hilal); João Neves (SL Benfica); Bruno Fernandes (Manchester United); Otávio Monteiro (Al Nassr); Vitinha (PSG); Matheus Nunes (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City).

Avançados: Francisco Conceição (FC Porto); Jota Silva (Vitória SC); Francisco Trincão (Sporting CP); Bruma (SC Braga); Rafael Leão (AC Milan); João Félix (FC Barcelona); Cristiano Ronaldo (Al Nassr); Gonçalo Ramos (PSG).

Dos 32 jogadores convocados, Francisco Conceição e Jota Silva são os estreantes. Francisco Trincão, que já não era convocado há três anos, também é um dos novos nomes.

O técnico espanhol não pode contar com nomes habituais, como Ricardo Horta ou Diogo Jota, que se encontram de momento lesionados.

Este serão os últimos dois jogos de preparação para o Europeu 2024 que irá decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.