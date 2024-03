Papa Francisco admite que ainda não recuperou de problemas respiratórios

O Papa Francisco afirmou, esta sexta-feira, que ainda não está, totalmente, recuperado de um ataque de bronquite e de uma constipação leve que o afetou.

As declarações do líder da Igreja Católica fora proferidas durante uma audiência com o Dicastério para a Evangelização, tendo o sumo pontífice pedido ao seu assessor para ler o discurso que tinha preparado.

“Ainda não recuperei totalmente, por isso pedi ao monsenhor (Filippo) Ciampanelli que lesse [o discurso] para não fazer um esforço excessivo", disso o Francisco.

O monsenhor Filippo Ciampanelli é funcionário da Secretária de Estado do Vaticano.

Ao longo das últimas semanas, o Papa tem, regularmente, pedido aos seus assessores para que leiam os seus discursos e orações.

No final de fevereiro passado, o líder da Igreja Católica realizou um exame de controlo, numa unidade do hospital Gemmelli, na Ilha Teberina, no seguimento de vários dias com uma constipação leve.

Também em finais de novembro, do ano passado, o Francisco foi diagnosticado com uma bronquite e teve de cancelar alguns eventos.