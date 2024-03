Foram produzidos em Portugal 33.761 veículos automóveis em fevereiro, o que representou um crescimento de 9% face ao mês homólogo de 2023. Os dados foram revelados pela ACAP e revelam também que, em termos acumulados, nos dois meses de 2024, saíram das fábricas instaladas em Portugal 63.850 veículos, ou seja, mais 23,9% do que em igual período do ano anterior.

Do total de veículos produzidos 98,9% tiveram como destino o mercado externo. A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 77% – com a Alemanha (21,1%), Itália (12,1%), Espanha (8,8%) e França (8,0%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões, o mercado africano, liderado pela Argélia (12,9%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 15,6% das exportações. A Ásia encontra-se no terceiro lugar com 4,4% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em fevereiro de 2024 foram montados 23 veículos pesados, tendo representado um aumento de 15% face a igual mês do ano de 2023.

Em termos acumulados, nos dois meses de 2024, a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 19,4% face igual período do ano anterior, representando 43 veículos montados em 2024.

Nos dois meses de 2024 apenas foram montados veículos pesados de passageiros.

De janeiro a fevereiro de 2024 foram exportados 55,8% dos veículos montados em Portugal, representando 24 unidades. O Reino Unido (58,3%) e a Alemanha (41,7%) são os únicos destinos destas exportações.