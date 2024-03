É preocupante o resultado das eleições legislativas. O PSD não capitalizou o descontentamento em relação ao PS. Depois tenhamos que ser intelectualmente sérios, o PSD neste momento tem 77 deputados.

A AD tem para já 79 deputados - sendo 77 do PSD e 2 do CDS. Ora o PS também elegeu 77 deputados, portanto os dois maiores partidos estão empatados em número de deputados eleitos.

Falta apurar os resultados dos círculos da emigração: Europa e Fora da Europa. Estão em causa 4 deputados ( 2 por cada círculo). Pode dar-se o caso de Augusto Santos Silva não ser eleito deputado devido à subida vertiginosa do Chega.

O que não deixaria de ser uma espécie de vingança, depois das desavenças do presidente da Assembleia da República para com o Chega e André Ventura.

O Chega ao fazer com que Augusto Santos Silva hipoteticamente não seja eleito, mostra-nos que na política há coisas do arco da velha. Quem diria?!

Estas eleições mostram o dilema do PSD em formar governo, mas a seguir, vem outro dilema nas eleições europeias de Junho.

As sondagens apontam também para um aumento da votação nos partidos ultraconservadores europeus. Isso, aconteceu em Itália em 2022, onde os conservadores abençoaram a ultra Giorgia Meloni e a levaram ao Governo. O Partido Popular Europeu está a sentir-se pressionado para analisar que tipo de ultras são aceitáveis ​​e que alianças seriam possíveis.

A rejeição do Chega pura e simplesmente é contraproducente. As eleições europeias em Portugal funcionarão como um termómetro para o futuro.

O esquema mental do PSD e o cordão sanitário em relação ao Chega se não se tornar mais frouxo pode fazer com que o Chega continue a subir muito.

A política mudou muito e o PSD e o PS ainda não perceberam que a idade analógica já passou há muito tempo e estamos na idade tecnológica e avançada. Se não se adaptarem e evoluírem serão pulverizados, assim como aconteceu ao PCP.

Os partidos do tipo Chega já estão em governos nacionais, regionais ou locais em toda a Europa - com excepções como a Irlanda ou a Grécia, onde governam sozinhos. Há partidos com um mínimo de 10% e um limite máximo de mais de 40%, se consideramos o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen ou a coligação de direita que lidera os Irmãos de Itália, de Meloni.

Ignorar esta realidade e ainda mais nas eleições para o Parlamento Europeu, que podem ser vistas como a segunda volta das legislativas, nas quais é mais fácil canalizar o descontentamento.

As linhas vermelhas têm que se tornar laranjas.

Estou de acordo com o presidente do Partido Popular Europeu, o alemão Manfred Weber, que é a favor de alianças com parceiros mais radicais. Em Portugal trazer o Chega para o diálogo e não fazer dele um papão, faz com que se torne menos agressivo, menos extremo e mais ponderado.

A Itália tem sido um laboratório, a política precisa de realismo e perceber que o Mundo mudou e está em constante mudança.

O PSD move-se num equilíbrio muito complicado. Temos de uma vez por todas perceber a que levou 1 milhão e 100 mil portugueses a votar no Chega. Não se trata de branquear ou normalizar, mas de entender o que se passa. Quando a abstenção diminui e essa diminuição passa directamante para o Chega, faz com que, se pense que as pessoas estão fartas desta forma de fazer política. Menorizar este fenómeno a curto prazo levará o Chega a vencer eleições no futuro.