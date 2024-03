Assaltantes de Joaquim Oliveira já estão identificados

As autoridades policiais já estão na posse das imagens gravadas pelas câmaras de vigilância da casa do empresário Joaquim Oliveira, emCascais, que permitem identificar os autores da tentativa de assalto que ocorreu há um mês e meio e foi ontem noticiada pelo Correio da Manhã.

Na altura, o empresário encontrava-se no interior da sua residência na companhia de um amigo e ambos foram surpreendidos pela presença dos assaltantes no jardim. O Correio da Manhã noticiou na sua edição desta quinta-feira que foi o alarme acionado pela mulher do empresário que fez os dois intrusos colocarem-se em fuga.

Segundo o que Nascer do SOL conseguiu apurar, os dois assaltantes são filhos de um jardineiro que terá prestado serviços na residência de Joaquim Oliveira.

Apesar de, entretanto, já ter decorrido mais de um mês sobre o sucedido, o empresário continua a aguardar pelas conclusões das diligências realizadas pelas autoridades policiais.

De resto, ficou o susto.