Liga Europa. Derrota em Bérgamo elimina Sporting

O Sporting perdeu, esta quinta-feira, por 2-1 com a Atalanta e disse adeus à Liga Europa nos oitavos de final da competição. A equipa leonina continua sem conseguir vencer em Itália.

Em Bérgamo, depois de os leões terem chegado ao intervalo em vantagem, a Atalanta conseguiu a reviravolta no início do segundo tempo. Os italianos conseguiram segurar o resultado até ao fim (2-1), apurando para os quartos de final com uma vantagem de 3-2.

Os italianos marcaram logo no primeiro minuto do segundo tempo, por Lookman e deram a volta ao resultado pouco depois, num golo da autoria de Scamacca. O Sporting bem tentou empatar, pelo menos a eliminatória, mas falhou as oportunidades.

O golo leonino tinha sido marcado, aos 33 minutos, por Pedro Gonçalves, que no mesmo lance contraiu uma lesão muscular e, visivelmente frustrado, acabou por sair em lágrimas, confortado pelos colegas.