ONU indica que existem mais de 70 milhões pessoas deslocadas no mundo

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), existem mais de 70 milhões de pessoas deslocadas, no mundo, um valor recorde. A organização refere que as principais causas passam pela guerra e pela pobreza.

A ONU indica que a ajuda não está a chegar a tempo, a maior parte das pessoas que precisam dela, sendo que, as agências internacionais, que prestam apoio aos deslocados, não conseguem alcançar muitos dos locais, em grande parte dos casos, devido à guerra.

“O número de deslocados numa foi tão grande em todo o mundo” precisa a organização internacional. Estes 70 milhões de pessoas, foram obrigadas a abandonar o local onde vivam, contudo, não ultrapassaram fronteiras, o que significa que não são refugiados, nem pediram asilo político.

O aumento do número de pessoas deslocadas está interligado aos conflitos armados, à pobreza e às alterações climáticas. Alguns dos exemplos são as guerras em África, no Médio Oriente e na Ucrânia, ou a falta de água e cheias.

A ONU esclarece estas pessoas são as que têm os maiores, e mais graves, problemas de saúde, os que têm uma maior taxa de mortalidade e menor esperança de vida.

Segundo cálculos da organização internacional, se nada for feito, só as alterações climáticas irão elevar o número de deslocados para 200 milhões, nos próximos 25 anos.