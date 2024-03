PJ detém violador em fuga há dez anos

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira em Loulé, um homem, de 46 anos, que tinha sido condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses por violação há quase dez anos.

O crime remonta a 9 de agosto de 2014 e a vítima foi uma mulher, na altura com 64 anos, segundo informações de um comunicado da PJ.

“A mulher foi abordada e manietada pelo detido, através de força física, sendo posteriormente arrastada para um local ermo, onde viria a ser molestada sexualmente”, adiantam as autoridades.

O suspeito da violação foi identificado e detido em outubro de 2014, tendo sido decretada prisão preventiva, esta medida de coação viria a ser alterada, durante a fase do inquérito, para obrigação de permanência na habitação sujeita a vigilância eletrónica.

Obrigação essa que o homem desrespeitou, “iniciando-se um longo período de fuga que terminou, hoje, com a sua localização e detenção no concelho de Loulé”, lê-se no comunicado.

O detido será presente a autoridade judiciária para execução da medida de prisão preventiva.