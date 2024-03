Desert Flowers de Vasco Maio em exposição no Núcleo Central do Taguspark

O Taguspark – Cidade do Conhecimento recebe no Núcleo Central a exposição Desert Flowers de Vasco Maio.

Trata-se de um conjunto de pinturas sobre madeira que ilustra uma narrativa visual onde o lugar é protagonista.

Vasco Maio trabalha a madeira, usando tinta, pincéis e pasteis de óleo, de modo a gerar camadas visuais na composição e convida o público a descobri-las

A criação de ambientes e personagens são, para Vasco Maio, como flores alegóricas que brotam em ambientes áridos e que estabelecem um diálogo entre o lugar, o tempo, a memória e os ciclos.

A exposição Desert Flowers tem entrada gratuita e está aberta ao público entre 20 de março e 27 de abril, de segunda-feira a sábado, entre as 9h e as 19h.

A mostra insere-se no contexto do MAU – Museu de Arte Urbana, que tem por objetivo promover o pensamento crítico e contribuir para o bem-estar de quem visita e trabalha na Cidade do Conhecimento.

Nota biográfica:

Vasco Maio iniciou-se no graffiti em 1998, tendo desenvolvido uma relação com o espaço público e uma forma particular de pensar a cidade. Mais tarde trabalhou como designer gráfico, e passou por projetos na área digital e print. Hoje, para além de desenvolver trabalho em artes plásticas, design de comunicação e ilustração.

O artista participa em vários projetos de arte urbana e dá formação em oficinas de pintura mural. Apresenta o seu trabalho em exposições individuais e coletivas desde 2001.