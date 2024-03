Greta Thunberg removida pelas autoridades da entrada do Parlamento sueco

Greta Thunberg, ativista climática, foi, esta terça-feira, removida à força, da entrada do Parlamento sueco, juntamente com outros ativistas. O grupo protestava a favor de reformas abrangentes para enfrentar os desastres climáticos.

Greta e um grupo composto por dezenas de outros jovens, segundo avança o jornal The Guardian, encontravam-se a bloquear a entrada do Parlamento sueco, desde a passada segunda-feira, tendo sido removidos pela polícia depois de esse terem recusado a levantar e a sair do edifício.

A polícia, citada por outras agências internacionais, refere que os ativistas não tinham permissão para realizar p protesto, estando sujeitos a uma denúncia de violação da Lei de Ordem Pública.

O momento em que Greta é removida da entrada do parlamento foi captado e partilhado nas redes sociais. O vídeo mostra a ativista a ser arrastada por dois polícias, para um local a cerca de 20 metros da porta do parlamento.