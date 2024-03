Israel. Exército lança projeto para levar ajuda ao norte de Gaza

“De acordo com as diretivas do Governo, seis camiões que transportavam ajuda humanitária do Programa Alimentar Mundial entraram no norte da Faixa de Gaza na noite passada [terça-feira] através do portão 96 da cerca de segurança", disseram as Forças de Defesa de Israel, em comunicado,