Liga dos Campeões. FC Porto eliminado nos penáltis

O FC Porto foi esta terça-feira da Liga dos Campeões em futebol. Os portistas foram derrotados pelo Arsenal, em Londres, por 4-2 no desempate por penáltis. No final dos 120 minutos da segunda mão dos oitavos de final tinham perdido por 1-0

Os dragões apresentaram-se na capital inglesa com a vantagem de um golo trazida do Estádio do Dragão. O Arsenal dispôs de várias oportunidades, até que aos 41 minutos igualou a eliminatória. Odegaard serviu Trossard, que apareceu nas costas de João Mário e rematou rasteiro na cara de Diogo Costa.

O resultado manteve-se inalterado até ao final do tempo regulamentar, levando a decisão para o prolongamento. Após os 30 minutos adicionais, nenhuma equipa marcou. Seguiram-se os penáltis para decidir a partida. .

No momento decisivo, os dragões marcaram apenas duas das suas grandes penalidades. Falharam Wendell e Galeno, contra os quatro convertidos pelos ‘gunners’.

O Arsenal, que regressa aos quartos de final pela primeira vez desde 2009/10, junta-se a FC Barcelona, Bayern Munique, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain no lote de apurados.