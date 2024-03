Num pé de dança, de Lisboa ao Rio de Janeiro

A temporada de breaking, modalidade que faz este ano a sua estreia nos Jogos Olímpicos Paris 2024, está prestes a arrancar em Portugal.

O Red Bull BC One é a maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1, quem quiser participar pode-se inscrever na página oficial do evento https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-bc-one-cypher-Portugal

Os concorrentes começam por realizar a qualificação no Arcade Dance Center, dia 17 de março. Daqui vão sair os 16 B-Boys e 8 B-Girls que vão disputar a final nacional, a 13 de abril.

Os melhores B-Boys e B-Girls portugueses garantem a presença no Rio de Janeiro, que recebe pela terceira vez a final mundial do Red Bull BC One, a 7 de dezembro.

O breaking é uma das várias formas de expressão da dança urbana, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 nas ruas de Nova Iorque, e que rapidamente se expandiu por todo o mundo.

Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas é avaliada por um júri de três elementos especialistas mundiais na modalidade.

No ano passado, os cobiçados troféus da edição nacional do Red Bull BC One foram para o B-Boy Found Kid e para a B-Girl Valéria (Aveiro). Os títulos mundiais foram para a B-Girl Ami (Japão) e para o B-Boy Hong10 (Coreia do Sul).