Autoeuropa propõe aumentos entre 260 e 365 euros até 2026

A Comissão de Trabalhadores e a administração da Autoeuropa chegaram no sábado a um pré-acordo de empresa válido para os próximos três anos, que prevê um aumento salarial de 6,8%, com um mínimo de 100 euros por trabalhador em 2024. A proposta laboral, que representa uma melhoria face aos 5% iniciais, mas não chega aos 8% exigidos pelos trabalhadores, é apresentada esta terça e quarta-feira aos trabalhadores e votada a 19 e 20 de março.

O pré-acordo de empresa, que ainda terá de ser aprovado, por voto secreto, pelos cerca de 5.000 trabalhadores da fábrica de Palmela, prevê também um aumento salarial mínimo de 2%, ou 0,5% acima da inflação em janeiro de 2025, e de 2,3%, ou 0,5% acima da inflação em janeiro de 2026.

De acordo com um comunicado da Comissão de Trabalhadores, o pré-acordo prevê ainda uma “majoração de 150% do prémio de objetivos de 2024” e um “prémio de 50% do salário médio para operadores ou salário individual dos especialistas”, para o lançamento do novo modelo a produzir na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

O documento prevê também o pagamento de horas extraordinárias já comunicadas anteriormente, para volume adicional de produção, a 275% na primeira hora e 300% na segunda hora. “A Comissão de Trabalhadores considera que este entendimento salvaguarda aumentos reais de salário face a qualquer inflação”, refere o comunicado, adiantando que “este entendimento garante em três anos um aumento salarial de 175 euros para os salários mais baixos” e que os prémios resultantes desta negociação – prémio de objetivos, majoração em 2024 e prémio de lançamento de um novo modelo — poderão atingir os “6.000 euros nos próximos três anos”.