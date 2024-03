TAP. Sindicato avança com pré-aviso de greve

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) emitiu, esta terça-feira, um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar da TAP entre 28 de março e 30 de julho.

De acordo com a estrutura sindical, os trabalhadores reclamam o pagamento dos aumentos previstos no novo acordo de empresa, que prevê aumentos salariais entre 6% a 10%, com retroativos a julho do ano passado.

Segundo a Sintac, “ao contrário do que ocorreu com outros trabalhadores, a TAP não cumpriu com o compromisso assumido de proceder aos pagamentos acordados no processamento” em fevereiro, mês em que o acordo foi alcançado.

"Tal omissão representa um profundo desrespeito por aqueles que, com muito sacrifício pessoal, ajudaram a recuperar os resultados da empresa e concomitantemente com o Sindicato que os representa", consideram, em comunicado.

O sindicato garante que “serão assegurados os serviços necessários à segurança e manutenção de equipamento e instalações” durante o período em causa.