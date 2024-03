PSP. Mais de meio milhão de pulseiras de localizações de menores atribuídas

A PSP revelou esta segunda-feira que atribui mais de meio milhão de pulseiras do programa de localização de menores foram atribuídas desde 2012, das quais quase 58.000 em 2023. A polícia informou ainda que vai alargar a idade de atribuição deste dispositivo até aos 15 anos.

Desde que foi criado, em 2012, o programa “Estou Aqui! Crianças” distribuiu mais de 540.500 pulseiras, das quais 57.927 em 2023 e 2.717 este ano. Em 12 anos o programa da PSP já promoveu o reencontro rápido de 53 crianças, cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente, com as suas famílias.

Em comunicado, citado pela agência Lusa, a PSP salienta que este ano promoveu “o reencontro entre uma criança autista e a sua progenitora”.

Na próxima quarta-feira de manhã, a PSP apresenta a edição 2024 do “Estou Aqui! Crianças”. Segundo a PSP, “a grande novidade da edição de 2024 é a extensão da faixa etária das crianças que podem ser abrangidas por este programa” que passa “a destinar-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 15 anos (e não apenas até aos 10 anos) e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais”.

O “Estou Aqui! Crianças” é um programa exclusivo e pioneiro da PSP, em parceria com o MEO, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe, Instituto de Apoio à Criança e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

O principal objetivo é agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família. “Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo”, explica a PSP.

Após esse contacto, a Polícia de Segurança Pública promove no imediato todos os esforços para garantir a segurança da criança, informar a família e assegurar o reencontro familiar.

A adesão ao “Estou Aqui! Crianças” não implica qualquer custo e a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida. As pulseiras são válidas em todo o país e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal, como não residentes.