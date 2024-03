Urgência obstétrica e ginecológica do hospital do barreiro fechada até quinta-feira

A Unidade Local de Saúde do Arco do Ribeirinho (ULSAR) anunciou, esta segunda-feira, que o serviço de urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos, do Hospital do Barreiro, vai continuar fechado até às 08h00 de quinta-feira. Este bloco de urgência deveria reabrir esta segunda-feira.

A ULSAR, que integra o hospital Barreiro/Montijo, e que tem como áreas de influência os concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo e um total de 236 mil utentes, realizou o anúncio, numa publicação, na rede social Facebook, informando que a urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos continuará encerrada até à próxima quinta-feira.

A deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), estabelecia que a urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos, que fechou às 08h00 do dia 4 de março, deveria reabrir esta segunda-feira a partir da 08h00.

A ULSAR aconselhou às grávidas a contactar o SNS 24 (808242424) antes de se dirigirem ao hospital ou ligar 112 em situações de emergência.

A entidade de saúde não explicou qual seria a razão deste adiamento do serviço de urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos.

A Direção Executiva do SNS, no início do ano, anunciou o plano de funcionamento para estes serviços, tendo decidido que, na Península de Setúbal, o bloco de partos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Almada-Seixal (Hospital Garcia de Orta) encerra aos fins de semana (sábado e domingo), enquanto os blocos de partos da ULS do Arco Ribeirinho (Hospital Barreiro-Montijo) e da ULS da Arrábida (Centro Hospitalar de Setúbal) mantêm as suspensões temporárias e rotativas.

As escalas determinadas na sequência do plano, indicam que o bloco de partos da Unidade de Saúde Local da Arrábida (Setúbal) vai estar encerrado durante toda esta semana, reabrindo apenas em 18 de março. A Unidade Local de Saúde (ULS) de Almada-Seixal (Hospital Garcia de Orta), estará aberta, encerrando apenas aos fins de semana.