Praticante de parapente desaparecida no mar em São Martinho do Porto

Uma mulher, de 32 anos, está desapareceu no mar, quando praticava parapente na praia da Gralha, em São Martinho do Porto, esta segunda-feira.

“Foram ao início desta tarde, 11 de março, iniciadas buscas por uma praticante de parapente de 32 anos, de nacionalidade francesa, que se encontra desaparecida, após alegadamente ter sido avistada a cair à água”, informa a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

Segundo as autoridades, a mulher estava a praticar a atividade de parapente com outras pessoas, quando “alegadamente terá largado o equipamento, tendo acabado por desaparecer”.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré, encontram-se empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto.

“Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, acrescenta a AMN.