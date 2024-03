“Final four” da Taça da Liga mantém-se em Leiria

Pelo quinto ano consecutivo, a 'final four' da Taça da Liga vai decorrer no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A edição de 2025 foi anunciada esta segunda-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Na nota divulgada pelo organismo no seu site, o presidente da LPFP justificou esta decisão com o sucesso das edições anteriores realizadas em Leiria. “A forma como a cidade recebeu e potenciou esta competição foi extraordinária, mostrando que o futebol português está bem vivo”, afirmou Pedro Proença à Liga TV, reproduzido no site da LPFP.

A escolha deixou também “muito satisfeito” o presidente da Associação de Futebol de Leiria (AFL), que formulou o desejo de a ‘final four’ do próximo ano não ser a última no Dr. Magalhães Pessoa.

Manuel Nunes, citado pela agência Lusa, referiu que a LPFP “percebeu a importância de organizar esta prova em Leiria”, pois trata-se de “uma cidade que reúne as melhores condições, pela sua localização e organização”, e é “amante do futebol”.

As últimas quatro edições da ‘final four’ da Taça da Liga tiveram lugar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O troféu desta época foi conquistado pelo Sporting de Braga, em janeiro, numa final em que os minhotos bateram o Estoril Praia no desempate por grandes penalidades.