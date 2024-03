Suíça. Encontrados mortos cinco dos seis alpinistas desaparecidos desde sábado nos Alpes

Cinco dos seis alpinistas que desapareceram nos Alpes suíços no sábado foram encontrados mortos.

Autoridades continuam a tentar localizar da sexta pessoa.

As operações têm sido dificultadas pelas condições meteorológicas, uma tempestade nos Alpes do Sul e o perigo de avalanches impediram helicópteros e equipas de socorro de se aproximarem da zona durante muito tempo.

Mas no domingo à noite, uma equipa de socorro, transportada para a montanha de helicóptero, acabou por descobrir “os corpos de cinco das seis pessoas dadas como desaparecidas", na região de Tête Blanche.

O grupo de alpinistas era composto por cidadãos suíços, com idades entre os 21 e os 58 anos, e tinha partido de Zermatt no sábado de manhã com destino à aldeia de Arolla, a grande altitude.