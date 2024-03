Marcelo começa a ouvir partidos amanhã

O Presidente de República começa, na terça-feira, a ouviras forças políticas, no âmbito dos resultados ainda provisórios, falta apurar círculos fora de Portugal. Mas indigitação não está para já.

"Na sequência das eleições para a Assembleia da República ontem realizadas, o Presidente da República ouvirá, a partir de terça-feira, os partidos políticos e coligações que nela estarão representados, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna e sem prejuízo dos círculos que ainda falta apurar", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Ordem das audições dos partidos com o Presidente da República

12 de março, 17 horas – Pessoas-Animais-Natureza

13 de março, 17 horas– Livre

14 de março, 17 horas – Coligação Democrática Unitária

15 de março, 17 horas – Bloco de Esquerda

16 de março, 17 horas – Iniciativa Liberal

18 de março, 17 horas – Chega

19 de março, 17 horas – Partido Socialista

20 de março, 17 horas– Aliança Democrática

"Depois de conhecidos os resultados dos círculos das comunidades portugueses no estrangeiro, o Presidente da República indigitará o novo primeiro-ministro", é referido no mesmo comunicado.



Sublinhe-se que só no dia 20 deverão ser conhecidos os resultados dos dois círculos da emigração, Europa e Fora da Europa, que representam os quatro mandatos em falta para completar os 230 lugares de deputados da Assembleia da República.

Em relação aos 226 já apurados, a distribuição é a seguinte:

AD elege 76 deputados, a que se somam três do PSD/CDS-PP na Madeira, - 1.757.879 + 52.992 votos (29,49%)

PS - 77 deputados - 1.759.937 votos (28,66%)

Chega – 48 deputados - 1.108.764 votos (18,06%)

IL – oito deputados - 312.033 votos (5,08%)

BE – cinco deputados - 274.011 votos (4,46%)

CDU – quatro deputados - 202.565 votos (3,30%

Livre – quatro deputados - 199.890 votos (3,26%)

PAN – um deputado - 118.574 votos (1,93%)