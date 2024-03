Espanha. Eletrodoméstico estará na origem do incêndio em prédio que matou 10 pessoas em Valência

As autoridades espanholas acreditam que o incêndio num prédio em Valência, que matou dez pessoas, terá tido origem num eletrodoméstico.

O anúncio foi feito pela delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, esta segunda-feira.

A polícia concluiu que não existem indícios criminais e o processo foi arquivado pelo tribunal.

Segundo as informações mais recentes, as autoridades apontam uma cozinha de um dos apartamentos como foco do incêndio, mais concretamente um eletrodoméstico.

A delegada adiantou que as seguradoras podem agora, arquivado o processo, realizar os trabalhos que necessitam dentro do edifício para que os residentes"possam recomeçar o seu projeto de vida".

Recorde-se que além das dez vítimas mortais, o incêndio, ocorrido no dia 22 de fevereiro, provocou ferimentos em 15 pessoas.