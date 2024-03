Le Pen felicita André Ventura: "a força política do futuro em Portugal"

Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, congratulou, esta segunda-feira, André Ventura pelo resultado eleitoral do Chega, no âmbito das legislativas deste domingo.

A subida do Chega de 7% para os 18% foi sublinhada por Le Pen, através do X, dizendo ainda que o partido é “a força política do futuro em Portugal”.

“Parabéns ao nosso amigo André Ventura por este lindo resultado. Esperamos vê-lo no dia 9 de junho para construirmos juntos a Aliança Europeia das Nações”, pode ler-se na publicação.