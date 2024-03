Jovem morre em incêndio numa habitação em Almeirim

Uma jovem, de 24 anos, morreu na sequência de incêndio numa habitação em Almeirim, na madrugada de segunda-feira.

O incêndio terá começado no sótão da casa, onde ficava o quarto da vítima, segundo o Correio da Manhã, que adianta ainda que cinco pessoas ficaram desalojadas.



O alerta foi dado pouco depois da meia-noite, tendo sido mobilizados

os Bombeiros de Almeirim, os Bombeiros Sapadores de Santarém, a VMER do Hospital de Santarém e a Polícia Judiciária, num total de 42 operacionais, apoiados por 15 viaturas.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Novas e a PJ está a investigar as circunstâncias da morte da jovem.