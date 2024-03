Veja a lista completa dos vencedores dos Óscares

Melhor Filme

Oppenheimer - Venceu

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Excluídos

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Realizador

Christopher Nolan - Oppenheimer - Venceu

Justine Triet - Anatomia de uma Queda

Jonathan Glazer - A Zona de Interesse"

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Martin Scorsese - Assassinos da Lua das Flores

Melhor Ator Principal

Cillian Murphy - Oppenheimer - Venceu

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Excluídos

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor Ator Secundário

Robert Downey Jr. – Oppenheimer - Venceu

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert DeNiro - Assassinos da Lua das Flores

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Melhor Atriz Principal

Emma Stone - Pobres Criaturas - Venceu

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Melhor Atriz Secundária

Da'Vine Joy Randolph - Os Excluídos - Venceu

Emily Blunt - Oppenheimer

America Ferrara, Barbie

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

Jodie Foster - Nyad

Melhor Filme Estrangeiro

A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (Reino Unido) - Venceu

A Sociedade da Neve, de J.A. Bayona (Espanha)

A Sala de Professores, de İlker Çatak (Alemanha)

Eu, Capitão, de Matteo Garrone (Itália)

Dias Perfeitos, de Wim Wenders (Japão)

Melhor Argumento Original

Anatomia de uma Queda - Venceu

Os Excluídos

Maestro

May December: Segredos de Um Escândalo

Vidas Passadas



Melhor Argumento Adaptado

American Fiction - Venceu

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Longa-metragem de Animação

O Rapaz e a Garça - Venceu

Elemental

Nimona

Homem-Aranha - Através do Aranhaverso

Robot Dreams

Melhor Curta-Metragem de Animação

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko - Venceu

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

Melhor Documentário

20 Days in Mariupol - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath - Venceu

Bobi Wine: The People’s President - Moses Bwayo, Christopher Sharp e John Battsek

The Eternal Memory Four Daughters - Kaouther Ben Hania e Nadim Cheikhrouha

To Kill a Tiger - Nisha Pahuja, Cornelia Principe e David Oppenheimer

Melhor Curta-Metragem

A Incrível História de Henry Sugar - Venceu

E Depois?

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

Melhor Curta-Metragem Documental

The Last Repair Shop - Venceu

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

Nǎi Nai & Wài Pó

Melhor Canção Original

What Was I Made For? (Billie Eilish e Finneas O'Connell) - Barbie – Venceu

The Fire Incide (Diane Warren - Flamin’ Hot

I’m Just Ken (Mark Ronson e Andrew Wyatt) - Barbie

It Never Went Away (Jon Batiste e Dan Wilson) - American SymphonyWahzhazhe - A Song for My People (Scott George) - Assassinos da Lua das Flores

Melhor Banda-Sonora Original

Oppenheimer - Venceu

American Fiction

Indiana Jones e o Marcador do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

Oppenheimer - Venceu

O Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Pobres Criaturas

Melhor Montagem

Oppenheimer - Venceu

Anatomia de uma Queda

Os Excluídos

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Melhor Som

A Zona de Interesse - Venceu

Oppenheimer

O Criador

Maestro

Missão: Impossível - Ajuste de Contas – Parte Um

Melhor Design de Produção

Pobres Criaturas - Venceu

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Melhor Caracterização

Pobres Criaturas - Venceu

Golda

Maestro

Oppenheimer

A Sociedade da Neve

Melhor Guarda-Roupa

Pobres Criaturas - Venceu

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Melhores Efeitos Visuais

Godzilla Minus One - Venceu

O Criador

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Ajuste de Contas – Parte Um

Napoleão