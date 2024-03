Gaza. Pelo menos 67 mortos nas últimas horas

Pelo menos 67 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza nas últimas horas na sequência de bombardeamentos israelitas.

De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo Hamas, o número total de vítimas mortais aumentou para 31.112 e o número de feridos para 72.760 pessoas.

No início da noite de domingo, morreram pelo menos 16 civis, na maioria crianças e mulheres, no norte da cidade de Gaza. Por sua vez, outros dez civis morreram num outro ataque a uma casa no bairro de Tal Al-Hawa.