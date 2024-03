Mariana Mortágua promete a “oposição mais combativa à direita”

Apesar de ter registado um aumento de votos em relação a 2022, o Bloco de Esquerda manteve os cinco deputados. Um número que levou a líder bloquista ao dizer que o partido “resistiu” e que “está para cá” para defender a soma de 30 mil votos. Ao todo, conseguiu captar mais de 274 mil votos.

Ainda assim, Mariana Mortágua promete não baixar os braços. “Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do Governo”, no entanto, afirma que caso essa solução não seja possível – um cenário que, entretanto, foi afastado por Pedro Nuno Santos - o Bloco estará “a cada dia, aconteça o que acontecer, venha o que vier para erguer neste país uma alternativa à esquerda para defender o nosso povo”. E sem hesitar promete fazer “a oposição mais combativa à direita”.

Quanto aos resultados, a líder bloquista diz que esta viragem à direita "é o reflexo do fracasso de dois anos de uma política desastrosa da maioria absoluta do PS". Aliás, durante a campanha Mariana Mortágua apelou, várias vezes, não só ao eleitorado feminino como também aos “arrependidos” da maioria socialista e aos indecisos para lhes pedir o voto no partido defendendo ser o único capaz de colocar o travão ao Partido Socialista.

Estreante, mas já conhecida dos portugueses

Mariana Mortágua foi uma das candidatas que se estreou nesta campanha como líder do Bloco, depois da saída de Catarina Martins. Mas este caminho esteve longe de ser pacífico e que ficou marcado pela polémica em torno da casa da avó que terá sido ameaçada pela Lei de Cristas.

No entanto, o seu caminho na política começou bem mais cedo. Entrou no Parlamento em 2013 pelas mãos de João Semedo para substituir Ana Drago. Tinha 27 anos e interrompeu o doutoramento em Londres para regressar a Portugal para ser deputada. Na altura, Mariana Mortágua reconheceu que “o facto de estar na política” a ajudou “muito a compreender a economia e a ver a disciplina económica de uma forma diferente”.