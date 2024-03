PS crítica “força política” que está “em campanha eleitoral”

O teor do boletim de voto era de prévio conhecimento público há semanas”, diz o PS, em comunicado, enviado aos jornalistas, acrescentando que “nenhum acontecimento superveniente pode justificar os comunicados, partilhas em redes sociais, missivas ou outras ações que hoje têm ocorrido no sentido de clarificar a distinção entre as duas siglas constantes do boletim”.