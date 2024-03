A autópsia anunciada de um cadáver que fede

Não julguem que dá, ao jornalista, qualquer tipo de satisfação ver as palavras que aqui foram publicadas na passada semana baterem em cheio na parede da realidade quase tim-tim por tim-tim. Primeiro porque não careceram de nenhum tipo de mestria. Não é preciso ter, como dizia o meu velho amigo e companheiro de tantas batalhas, António Florêncio, os olhos rasgados até à nuca para se perceber que, atirado sem paraquedas para o precipício, que teve como primeira etapa a vergonhosa exibição do Benfica em Toulouse e continuou com a forma pusilânime como se apresentou em Alvalade para a Taça de Portugal, jogo no qual só lá pelos 50 e tal minutos conseguiu fazer um remate à baliza, a desgraça estava aí ao estender da mão, no Bairro das Antas, onde os encarnados foram pura e simplesmente chacinados para gozo especial dos adeptos portistas que veem neles os seus maiores inimigos.

Vamos e venhamos: não foi preciso sequer um FC Porto de classe para desfazer aquela coisa a que o alemão Roger Schmidt tenta chamar de equipa. Os golos iniciais foram desde logo oferecidos como se o carneiro que ia para o sacrifício quisesse ver-se livre dele o mais depressa possível. Não foi preciso nenhum FC Porto avassalador para destruir por inteiro a mais leve conceção daquilo que são as ideias coletivas de um treinador alemão que está morto e em estado de decomposição há tanto tempo que já fede. Mas farei os possíveis para, sem exageros, fazer-lhe aqui a autópsia da forma mais anticética que a contenção da minha prosa seja capaz.

O desperdício de uma época

Começo por, com o bisturi, repetir aqui o que já escrevi anteriormente: seria incapaz de colocar em causa o profissionalismo e a dedicação desse homem natural de Kierspe, na Renânia do Norte-Vestfália, que dá pelo nome de Roger Schmidt. Se me garantirem que passa 37 horas por dia no Seixal a preparar jogos e a contribuir para a aprimoração técnica e tática da equipa e dos jogadores individualmente, não levantarei um dedo para negá-lo. E sugerir o caminho do seu despedimento seria, da minha parte, não apenas uma canalhice mas uma interferência indevida e desrespeitosa das funções do presidente do Benfica, Rui Costa, não por acaso um muito querido amigo, que conheço desde os seus 16 anos. Se Schmidt continuar a fazer o Benfica passar por avacalhamentos como estes todas as semanas deverá ser ele o primeiro a perceber que não tem condições para continuar.

Por outro lado, faz parte da minha função de jornalista observar, tirar conclusões, expor opiniões, sobretudo em situações como esta, em que vejo o melhor plantel do campeonato português ser desbaratado a ponto de dizer, sem grande medo de meter a pata na poça (tal como não meti na passada semana), que a época do Benfica está desperdiçada. E aí, meus senhores, o culpado está à vista e, embora se tenha envergonhadamente assumido como tal mal o jogo das Antas acabou, não tenho pejo em apontá-lo na praça pública. Schmidt, a quem chamei o mau soldado Schmidt, não tem sequer alma de cabo raso. Os últimos jogos mostraram-nos um indivíduo absolutamente confuso, sem a mínima ideia de como montar uma equipa que não abra buracos por todos os lados, desperdiçando as qualidades de certos jogadores em posições que não são suas, e com uma total ignorância sobre a forma de jogar dos adversários. Olha-se para o Benfica e não tem líder, nem no banco nem no campo (é um menino cuja a mãe morreu há uma semana que tenta remendar os rasgões de um tecido puído, João Neves, que aos 19 anos tem de ser o verdadeiro capitão de equipa???), não tem agressividade, não tem capacidade de recuperação, não tem um princípio de jogo a que se agarrar, não tem lances estudados de bola parada (defensivamente suicidária!), não tem combinações ofensivas capazes de incomodar adversários medianos (como é este FC Porto, a sete pontos do Sporting que podem ser dez!), não tem nada, mas nada, enfim, que o faça parecer com uma equipa. De braços cruzados, impotente, olhos presos ao chão, entra-nos pelos olhos dentro a triste imagem da impotência de um treinador-cadáver. No qual só por pura estultícia há quem acredite que, depois de cada desastre, teima no discurso do levantar a cabeça e na promessa de que vêm ainda aí amanhãs que cantam. Francamente: se ao mau se segue o pior e ao pior sucede o ridículo, como aceitar este discurso deslavado e incapaz de fazer, pelo menos, bulir o sangue aos jogadores que (reparem bem!) se mostram infelizes em campo, incapazes de um sorriso. Faz parte da história recente do Benfica que cada vitória no campeonato traga consigo um estado estúpido de euforia (e aqui englobo toda a gente) como se conservar o lugar no topo não fosse muito mais difícil do que lá chegar. Sinceramente seria preciso um milagre próprio de Santa Rita, a defensora das causas impossíveis e advogada dos casos desesperados para que o Benfica ganhasse seja o que for no que lhe resta da época. Não foi competente, morreu cedo e tornou-se um féretro muito, muito feio! Que fede.