Votação a decorrer normalmente, diz CNE

A votação para as eleições legislativas de hoje está “na generalidade do país a acontecer com normalidade”, disse fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE), em declarações à agência Lusa.

As mesas de voto abriram hoje às 8h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00.

Podem votar 10.819.122 eleitores, de acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).