Marcelo faz apelo ao voto: "Ninguém pode substituir a vontade popular"

O Presidente da República deixou um apelo ao voto no final do dia de reflexão, véspera das eleições legislativas.

“Ninguém, pessoa ou instituição, pode condicionar o sentido final da decisão popular”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem ao país, onde relembrou a importância da ida de cada português às urnas, à semelhança do que tinha feito nas eleições em 2022.

O Presidente da República abordou também algumas das situações com que o mundo se depara agora, como a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente e as consequências que essa instabilidade internacional não só nos países envolvidos, mas em todos.

“Em tempos assim, nos quais as guerras vieram relançar guerras sociais e económicas, que esperaríamos ver ultrapassadas depois da pandemia, é nesses tempos que importa mais votar”, disse.

“Nestes tempos, baixar os braços é a pior solução”, acrescentou.

O chefe de Estado lembrou que “um voto desperdiçado nunca é compensado por outro voto mais tarde”.

Marcelo fez questão ainda de assinalar o facto de este ano se comemorarem os 50 anos do 25 de Abril e os 49 “do primeiro voto direto de todas as mulheres e homens com mais de 18 anos”.

“Só o vosso voto decide, escolhe e só o vosso voto é a palavra final. Não é a vontade de mais ninguém. É a vossa vontade”, concluiu.