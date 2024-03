Rebeldes conquistam cidade na região oriental da RDC

Um grupo rebelde com alegadas ligações ao Ruanda apoderou-se de uma cidade no este da República Democrática do Congo (RDC), devastada há anos por vários conflitos.

A tomada de Nyanzale pelos rebeldes do M23 ocorreu após dias de combates com as forças de segurança. Milhares de pessoas fugiram em direção a Goma, a maior cidade do Congo Oriental e capital da província de Kivu do Norte, que fica a mais de 100 quilómetros de distância.

Não se sabe quando é que o grupo rebelde assumiu o controlo da cidade, embora o M23 tenha anunciado na rede social X, na terça-feira, que Nyanzale «exala tranquilidade e libertação», sugerindo que foi invadida nessa altura. O M23 controla cerca de metade da província de Kivu Norte. A violência na província tem-se agravado nas últimas semanas, com intensos combates entre as forças de segurança e os rebeldes.

Ouro e recursos

Longe da capital da RDC, Kinshasa, o Congo Oriental é há muito tempo invadido por grupos armados que procuram obter parte do ouro e de outros recursos da região, ao mesmo tempo que assassinam em massa. O resultado é uma das maiores crises humanitárias do mundo, com quase 7 milhões de pessoas deslocadas.

O M23, o grupo dominante na região, ganhou proeminência há pouco mais de 10 anos. O seu nome deriva de um acordo de paz de 23 de março de 2009, que acusa o governo congolês de não ter implementado.

O Presidente da RDC, Felix Tshisekedi, alega que o Ruanda está a desestabilizar o país ao apoiar os rebeldes do M23. associados pela ONU às forças ruandesas. O Ruanda nega.