Estoril Open na Páscoa

O Estoril Open 2024 realiza-se entre 30 de março e 7 de abril e conta com dois tenistas do top 10 mundial: Hubert Hurkacz (8.º) e o campeão do ano passado Casper Ruud (9.º).

Pelos courts do Clube de Ténis do Estoril vai passar Dominic Thiem (22.º), campeão do US Open de 2020. Estes três tenistas são os grandes favoritos da prova do ATP Tour que abre a época europeia de terra batida.

Vai ser também o último torneio da carreira de João Sousa, que venceu o Estoril Open em 2019. Nuno Borges (60.º no ATP) também tem entrada assegurada no quadro principal.

O Estoril Open é a grande festa do ténis português e estão preparadas diversas atividades dedicadas às famílias e ao público jovem.