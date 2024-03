Sondagem para o Nascer do Sol: AD na frente e direita com maioria clara

Pela primeira vez nos estudos realizados pela Consulmark2 para o Nascer do SOL e a Euronews, a maioria dos portugueses acredita que a AD de Luís Montenegro vai ganhar as eleições do próximo domingo, e não o PS de Pedro Nuno Santos. Em todos os estudos anteriores, desde que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão de António Costa e convocou eleições legislativas para 10 de março, o PS era apontado como a força política com maior probabilidade de vitória.

Já em relação à intenção de voto dos portugueses, a sondagem mantém a vantagem da Aliança Democrática sobre os socialistas, que vem sendo consolidada desde o anúncio do entendimento entre PSD e CDS-PP.

Neste último estudo, a AD (29.8%) tem mais 3% dos votos do que o PS (27%%), o Chega mantém-se na fasquia dos 18% como terceira força política, sendo que a IL (6,4%) surge à frente do BE (5,4%) e o Livre (4,6%) da CDU (2,5%), com o PAN (1,2%) em risco de perder a representação parlamentar.

A confirmar-se este cenário, se não houver uma transferência de votos de última hora, Luís Montenegro será o próximo primeiro-ministro e formará governo minoritário.

Ficha técnica da sondagem

Estudo de opinião sobre a atual situação social e política em Portugal, realizada pela Consulmark2, Estudos de Mercado e Trabalho de Campo, Lda para o jornal Nascer do SOL. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal. Amostragem por quotas pelas variáveis sexo, idade e região, com base nos Censos 2021. A amostra teve 801 entrevistas efetivas: 394 homens e 407 mulheres; 57 entre os 18 e os 24 anos, 113 entre os 25 e os 34 anos, 134 entre os 35 e os 44 anos, 279 entre os 45 e os 64 anos e 218 para os 65 e mais anos; Norte 282, Centro 172, A. M. Lisboa 223, Alentejo 53, Algarve 33, R. A. Açores 18 e R. A. Madeira 20. Técnica: Entrevistas telefónicas (CATI). O trabalho de campo decorreu entre 1 e 6 de março de 2024. Taxa de resposta: 71,1%. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de + 3,5%. Responsabilidade do estudo: Consulmark2, Estudos de Mercado e Trabalho de Campo, Lda, sob a direção técnica de José Constantino Costa.