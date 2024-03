Comissão Europeia prepara corredor humanitário com navio para Gaza

A Comissão Europeia (CE), em conjunto com os Estados-Membros e países terceiros, vai enviar, esta sexta-feira, um navio humanitário, para Gaza, a partir do Chipre, para abrir, no domingo, um corredor marítimo de auxílio aos palestinianos.

A presidente da CE, Ursula Von der Leyen, afirmou, esta sexta-feira, numa visita ao porto de Lanarca (no sul do Chipre), acompanhada pelo Presidente cipriota, Nikos Christodoulides, que: “Estamos muito próximos da abertura deste corredor, com sorte no domingo”.

A responsável do consócio europeu indicou, que este primeiro envio de um navio, é uma experiência piloto, que está a ser prepara conjuntamente com a Alemanha, Chipre, Grécia, Itália, Países Baixos, entre os Estados-membros, e os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos e Reino Unido.

Em comunicado, o Chipre referiu que irá analisar uma forma de acelerar o canal marítimo, completando as rotas terrestres e aéreas.

Os Estados Unidos da América (EUA), anunciaram também a construção de um caís temporário, em Gaza, juntamente com parceiros humanitários e outros países, para que a entrega de quantidade significativas de assistência por via marítima, seja mais fácil.

A população do território palestiniano está passar por uma crise humanitária sem precedentes, entre a destruição generalizada das habitações, o colapso dos hospitais, o surgimento de epidemias e a escassez de água potável e comida, o que já causou a morte de pelo menos 18 menores por subnutrição.